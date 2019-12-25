«Миллион счастливых семей»: первые итоги реализации нацпроектов Путина

Президент России Владимир Путин подвел промежуточные итоги реализации в стране национальных проектов. Речь идет о качественных изменениях в сферах здравоохранения, демографии, жилого строительства, культуры, науки, образования и экологии.

Превышение плановых показателей

По словам Путина, в 2019 году около одного миллиона российских семей получили поддержку в рамках реализации нацпроектов. Это и выплаты на первого и последующего детей, и льготные ипотечные кредиты по ставке 6%, и погашение части ипотеки для многодетных семей, заявил президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Сам факт запуска таких проектов говорит и о качественно возросших возможностях страны, о том, что нам нужно решать задачи принципиально нового уровня. Нужно и, главное, можно: мы в состоянии решать задачи такого масштаба, — отметил Путин.

С опережением идет расселение аварийного жилья, указал глава государства. Первоначально планировалось переселить из аварийных домов 8,2 тысячи человек, однако по факту новое жилье получили почти 25 тысяч человек.

Кроме того, говорит Путин, за год было отремонтировано 14 тысяч километров региональных и местных дорог. «Это почти в три раза больше, чем в прошлом году», — подчеркнул президент.

Также перевыполнен план по гарантийной поддержке малого и среднего бизнеса. В 2019 году выдано гарантий на сумму 280 миллиардов рублей, хотя сначала предполагалось, что на эти цели потратят лишь 120 миллиардов рублей.

15,3 миллиарда рублей из внебюджетных источников получили первые пять научно-образовательных центров, созданные в 2019 году в рамках нацпроекта «Наука». До 2024 года в России должно появиться 15 таких центров. При этом, согласно паспорту национального проекта, за все время его реализации на развитие науки привлекут из внебюджетных источников 233 миллиарда рублей.

В то же время, обратил внимание Путин, не все важные показатели по национальным проектам были достигнуты. В первую очередь это касается снижения смертности.

«В целом снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. О чем идет речь? Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, нам пока это сделать не удалось», — цитирует президента ТАСС.

По данным Владимира Путина, за 10 месяцев текущего года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 случаев на 100 тысяч человек, а ожидалось, что по итогам 2019-го этот показатель составит 575 случаев. Смертность от онкологических образований составила — 203,2 на 100 тысяч человек, ожидалось — 199,5.

«Близко к целевым показателям, но они не достигнуты», — заключил Путин.

Он заверил, что в будущем году власти не собираются корректировать целевые показатели по национальным проектам и снижать заявленную планку.

«Стоит только один шаг сделать в этом направлении — и все это вниз поедет. Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным», — сказал Путин.

Задачи на 2020 год

На будущий год Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать механизмы финансирования национальных проектов, сделав их менее «забюрократизированными».

«Только из федерального бюджета в этом году — 1 триллион 750 миллиардов рублей. Однако коллеги из министерств, из регионов частенько говорят, что процедуры бюджетирования громоздкие и забюрократизированные. Ресурсы осваиваются неритмично, смещаются на конец года, и даже с внедрением электронного бюджета эти проблемы есть, никуда не ушли», — утверждает президент.



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев (справа) и спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. © kremlin.ru

По словам главы государства, кассовое исполнение национальных проектов в 2019 году составило 74,8%.

Не так уж и плохо может быть, если иметь в виду то, что у нас происходило в прежние годы по бюджетному финансированию, — сказал Путин. — Но, скажем, по одному из таких ключевых направлений, которое является чуть ли не основным, во всяком случае чрезвычайно важным, цифровая экономика, кассовое исполнение вообще 27,3 процента. А по экологии 39,8 процента.

Еще глава государства распорядился отрегулировать процесс закупки оборудования. Путин считает, что деньги, выделяемые в рамках национальных проектов на приобретение различных машин и устройств, «должны работать в экономике России», а значит, необходимо отдавать предпочтение отечественным производителям.

Когда подавляющее большинство россиян ощутит эффект от национальных проектов

Политтехнолог Олег Матвейчев полагает, что первые результаты реализации национальных проектов подавляющее большинство россиян ощутит к 2021 году.

Проекты начнут реализовываться в полную силу только в 2020 году, поскольку часть текущего года ушла на завершение проектирования этих проектов. На мой взгляд, первые масштабные результаты мы почувствуем в 2021 году. Запланированы грандиозные вещи, которые в одночасье не делаются. Зато будет долгосрочный эффект, который скажется на развитии всей экономики России, — заявил эксперт.

Что касается некоторых недоработок, о чем говорил президент Владимир Путин, то такая ситуация, уверен Матвейчев, вполне естественна при реализации столь масштабных проектов.

«Во всяком крупном деле всегда будет так, что где-то перевыполним, а где-то недовыполним. Это нормально. Такая ситуация означает, что работа идет на земле, работа идет правильно… И по ходу возникают определенные корректировки. Где-то мы сталкиваемся с непредвиденными обстоятельствами, которые приходится преодолевать, а в каких-то вещах процесс движется легче», — подытожил Олег Матвейчев.