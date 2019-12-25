Первый брендированный отель откроют в Дагестане

Первой брендированной гостиницей в Дагестане станет отель Azimut в Каспийске. Его планируют открыть в городе-спутнике Махачкалы в 2020 году. Объект будет взят в управление у региональных властей, пишет газета «Коммерсант».

По данным издания, инвестиции в реконструкцию существующей гостиницы на Пограничной улице составят примерно 400 миллионов рублей. Договор на управление объектом подписан с местными властями на 20 лет. В новом отеле будет 130 номеров различных категорий.

В отеле собираются создать деловую и курортную инфраструктуру с пляжем, открытым бассейном, spa-центром и конференц-залом. Примерная средняя стоимость номера в сутки оценивается в три тысячи рублей.

Дагестан является перспективным регионом, переживающим определенный бум. Здесь возрастает деловая активность и приграничное сотрудничество с Азербайджаном. В республику все чаще приезжают государственные чиновники и туристы. Однако большинство сетей в этом сегменте бизнеса пока опасаются высоких местных репутационных рисков.

По уровню зарплат Дагестан занимает одно из последних мест в России. Доля населения с доходами выше 100 тысяч рублей в месяц составляет здесь менее 1%.