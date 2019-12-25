найти ×
   
  • USD
    62.17
  • EUR
    68.91
СохранитьСохранено0
×

001786

МТС создала «умную колонку»

Small 85fd31f863
© vk.com

© vk.com

Специалисты компании МТС разработали «умную» колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного дома». Новинка появится в продаже после окончания тестирования, намеченного на первую половину 2020 года, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера.

Сейчас виртуальный ассистент на основе искусственного интеллекта, получивший имя «Марвин», тестируется сотрудниками компании. Устройство уверенно приобретает новые навыки.

Компания подарит одну тысячу колонок своим работникам, которые помогают совершенствовать искусственный интеллект и приближают сроки запуска гаджета в коммерческую эксплуатацию.

Марвин уже может самостоятельно запускать музыку и аудиокниги, сообщать новости, осуществлять управление «умным домом» и отвечать на ряд вопросов.

Ранее стало известно, что хакеры могут взламывать «умные» гаджеты при помощи лазеров.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
17541031читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
41243639читать позжечитаю позже

главное


Животные
Чужой или Яжмать: жуткий вид краба с потомством спровоцировал дебаты в Сети

Невозможно принять чью-либо сторону.

1307581читать позжечитаю позже

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети13 декабря

Сначала питомец пристально посмотрел в камеру, словно изучая обстановку.

45167704читать позжечитаю позже