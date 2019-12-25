МТС создала «умную колонку»

Специалисты компании МТС разработали «умную» колонку с виртуальным ассистентом и системой «умного дома». Новинка появится в продаже после окончания тестирования, намеченного на первую половину 2020 года, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера.

Сейчас виртуальный ассистент на основе искусственного интеллекта, получивший имя «Марвин», тестируется сотрудниками компании. Устройство уверенно приобретает новые навыки.

Компания подарит одну тысячу колонок своим работникам, которые помогают совершенствовать искусственный интеллект и приближают сроки запуска гаджета в коммерческую эксплуатацию.

Марвин уже может самостоятельно запускать музыку и аудиокниги, сообщать новости, осуществлять управление «умным домом» и отвечать на ряд вопросов.

Ранее стало известно, что хакеры могут взламывать «умные» гаджеты при помощи лазеров.