Около 58% россиян будут работать в новогодние праздники

Радостное время новогодних каникул не настанет более чем для половины граждан России. Трудовые будни в праздники ожидают 58% россиян, а 22% из них предстоит пятидневная рабочая неделя, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Большинство тех, кого работодатели не отпускают на отдых в праздничные дни, трудятся в сфере услуг: продавцы, кассиры, официанты, администраторы, курьеры, водители. Работать будут и те, кто обеспечивает безопасность и жизнедеятельность страны: полицейские, пожарные, медики, работники транспорта. Жаркое время предстоит пережить сотрудникам предприятий общественного питания и культуры, а также преподавателям высших учебных заведений. Есть и те, кто хочет получить дополнительный заработок или отгулы.

Значительное число россиян, которым придется трудиться в праздник, работают посменно (26%). Около 25% имеют гибкий график, примерно 22% - пятидневную рабочую неделю. Эксперты отмечают, что раньше в январские праздники на работу выходили около 40% граждан.

Перед новогодними праздниками и после них в Москве изменится движение транспорта.

