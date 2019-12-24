найти ×
   
  • USD
    62.17
  • EUR
    68.91
СохранитьСохранено0
×

001239

Участники детских соревнований по робототехнике отравились в Москве

Small 85fd31f863
© Facebook

© Facebook

Несколько детей, приехавших в Москву на соревнования по робототехнике, были направлены в больницы с признаками отравления из столичного отеля Red Brick. Администрация гостиницы отрицает свою причастность к инциденту.

«Они сюда приехали на какие-то соревнования. Их человек 11−12, массовое отравление. Началось все это после 12 дня. Наши представители вызвали „скорую“», — цитирует РИА Новости заявление представителя отеля.

В администрации гостиницы подчеркнули, что причину отравления еще предстоит установить. Дети могли съесть что-то испорченное в столовой или в городе, где гуляли днем.

«Кто-то грешит на столовую, но она к нам не относится, либо они гулять еще ходили, они все взрослые же, неизвестно, где они отправились. Им, наверное, лет по 15−17», — заявили в Red Brick.

Причиной отравления школьников в последнее время все чаще становится снюс. Это опасное увлечение сейчас стремительно распространяется среди подростков.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
41243639читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
17541031читать позжечитаю позже

главное


Общество
Юмор
Ужасные торты с принцессами Disney, способные разрушить детскую психику

Не завидуем людям, которым достались эти «шедевры».

14210913читать позжечитаю позже

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками13 декабря

Невероятно харизматичное животное!

87345720читать позжечитаю позже