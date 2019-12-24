Участники детских соревнований по робототехнике отравились в Москве

Несколько детей, приехавших в Москву на соревнования по робототехнике, были направлены в больницы с признаками отравления из столичного отеля Red Brick. Администрация гостиницы отрицает свою причастность к инциденту.

«Они сюда приехали на какие-то соревнования. Их человек 11−12, массовое отравление. Началось все это после 12 дня. Наши представители вызвали „скорую“», — цитирует РИА Новости заявление представителя отеля.

В администрации гостиницы подчеркнули, что причину отравления еще предстоит установить. Дети могли съесть что-то испорченное в столовой или в городе, где гуляли днем.

«Кто-то грешит на столовую, но она к нам не относится, либо они гулять еще ходили, они все взрослые же, неизвестно, где они отправились. Им, наверное, лет по 15−17», — заявили в Red Brick.

Причиной отравления школьников в последнее время все чаще становится снюс. Это опасное увлечение сейчас стремительно распространяется среди подростков.