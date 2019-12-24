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Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу никотиновых смесей

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© Википедия

© Википедия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев откликнулся на просьбы россиян защитить детей от незаконного распространения жевательных смесей, содержащих никотин. Он поручил МВД, Роспотребнадзору, Генпрокуратуре и Следственному комитету активизировать борьбу с незаконным распространением подобных продуктов.

«Оборот табака в нашей стране подвержен жесткому регулированию. Есть программа по борьбе с курением. Есть запреты, кому продавать, кому не продавать. А эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним» — написал глава правительства на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Медведев поручил МВД остановить незаконную продажу смесей с никотином вне торговых точек и в интернете, а также совместно с Роспотребнадзором, Генпрокуратурой и Следственным комитетом организовать внеплановые выездные проверки для предотвращения реализации данной продукции в магазинах.

Ранее в Государственной Думе выступили против полного запрета на никотиносодержащие смеси.

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