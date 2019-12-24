Эвакуация автомобилей в Москве вновь подорожает с 1 января

На 4% вырастет с 1 января стоимость эвакуации автомобилей в Москве.

Год назад рост тарифов на эвакуацию также составил 4%.

Как сообщили ТАСС в столичном ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), это связано с увеличением стоимости топлива, зарплаты водителей и техников, а также средств, затрачиваемых на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

В результате владельцам транспортных средств категории, А и В с мощностью двигателя до 80 л. с. придется теперь платить за эвакуацию 3400 рублей, а владельцам автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 л. с. до 250 л. с. — 5400 рублей.

Кроме того, стоимость суток хранения транспортных средств составит в зависимости от категории от 540 до 2300 рублей.

Собеседник агентства напомнил, что по указанным тарифам перемещение и хранение автомобиля на спецстоянке можно оплатить в течение 60 дней с момента получения машины. Дополнительная скидка в размере 25% от размера льготного тарифа предусмотрена для тех, кто произведет оплату до получения автомобиля.

Напомним, в 2019 году минимальная стоимость эвакуации составляла 3200 рублей.