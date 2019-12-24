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Кинокритики назвали лучшие российские сериалы 2019 года

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© pixabay.com

© pixabay.com

По итогам опроса, проведенного сайтом «Кино-Театр.ру» среди ведущих отечественных кинообозревателей, составлен список лучших российских сериалов 2019 года.

Каждому из 18 экспертов было предложено выбрать по три телевизионных проекта.

В результате наибольшее количество голосов набрал «Шторм» Бориса Хлебникова, а на второй строчке оказалась «Эпидемия» Павла Костомарова.

Тройку лидеров замкнули «Трудные подростки» Рустама Ильясова, а последующие места заняли комедии «Триада», «Дылды» и «Жуки».

Как отмечают составители списка, в число лучших сериалов, которым отдали предпочтение эксперты, попали 23 проекта, что составляет 15,5% от всех показанных за год. При этом более одного раза были упомянуты 10 сериалов.

Ранее известный режиссер и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что мировой кинематограф находится в глубоком художественном кризисе.

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Комментарии (1)

  • Small d36243c0a5
    Nona Marukhyanсегодня, 19:28

    Уже знаю тройку лидеров)) посмотрью и поделюсь впечетлениями ... думаю будет интересно )

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