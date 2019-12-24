Кинокритики назвали лучшие российские сериалы 2019 года
- 24 декабря 2019, 18:21
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По итогам опроса, проведенного сайтом «Кино-Театр.ру» среди ведущих отечественных кинообозревателей, составлен список лучших российских сериалов 2019 года.
Каждому из 18 экспертов было предложено выбрать по три телевизионных проекта.
В результате наибольшее количество голосов набрал «Шторм» Бориса Хлебникова, а на второй строчке оказалась «Эпидемия» Павла Костомарова.
Тройку лидеров замкнули «Трудные подростки» Рустама Ильясова, а последующие места заняли комедии «Триада», «Дылды» и «Жуки».
Как отмечают составители списка, в число лучших сериалов, которым отдали предпочтение эксперты, попали 23 проекта, что составляет 15,5% от всех показанных за год. При этом более одного раза были упомянуты 10 сериалов.
Ранее известный режиссер и гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров заявил, что мировой кинематограф находится в глубоком художественном кризисе.
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