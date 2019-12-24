Кузнецова: детская смертность снизилась на 42%

В России показатель детской смертности снизился на 42% за последние 10 лет. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова на пресс-конференции по итогам года.

При этом, по словам детского омбудсмена, наблюдается устойчивая тенденция роста количества зарегистрированных у несовершеннолетних заболеваний. Данный показатель увеличился на 5,6%. Также продолжает расти число детей-инвалидов.

По-прежнему наблюдается нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях: на сто мест приходится сто пять детей. Вместе с тем показатель охвата несовершеннолетних дополнительным образованием увеличился за последнее десятилетие на 30%.

К сожалению, есть некоторая тенденция к снижению — на 5,9%. Поэтому мы говорим сегодня о том, что лишь каждый третий ребёнок охвачен подобного рода формами занятости, — отметила Кузнецова.

Число сирот, стоящих на учете на получение жилья, выросло за десять лет в 3,6 раза. А вот количество несовершеннолетних, находящихся в детских домах, напротив, снизилось на 56%. Кроме того, примерно на 57% уменьшилось число детей в домах ребенка.

Неутешительная статистика и по преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Количество правонарушений в данной сфере выросло почти на 42%. При этом в целом число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, снизилось на 9%.