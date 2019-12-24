Эксперты объяснили, почему почти 80% россиян довольны своей жизнью

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел масштабное исследование об удовлетворенности россиян своей жизнью.



По данным социологов, в целом за двадцать последних лет показатель удовлетворенности граждан РФ жизнью вырос на 17 процентных пунктов: если в 1999 году своей жизнью были довольны 62% россиян, то в 2019 году таковых насчитывается целых 79%.

Вырос и уровень удовлетворенности материальным положением. На сегодня своими доходами довольны 46% опрошенных. Этот показатель почти в два раза выше, чем в 1999 году. Тогда об удовлетворенности заработками заявляли лишь 25%.

Качество питания и жилищные условия устраивают в 2019 году 78% и 73% россиян соответственно. Двадцать лет назад эти цифры составляли 41% и 61%.

Состоянием своего здоровья удовлетворены 62% (59% — в 1999 году), а экологией — 57% (50% — в 1999 году).



«За двадцать лет уровень удовлетворенности россиян различными сферами своей жизни не упал, а вырос. В наименьшей степени рост мы видим по такому параметру, как круг общения. Еще проблемные точки — это состояние здоровья и экология», — прокомментировал глава ВЦИОМ Валерий Федоров.

Что касается социального оптимизма и веры в государственные институты, то здесь «россияне поменялись местами с жителями стран Запада», уверен руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов.

«На Западе упали рейтинги доверия абсолютно ко всем институтам власти. В США, например, уровень доверия к Конгрессу упал с 84% до 24%. В среднем на 20% упало доверие к СМИ. И на 10% — к большим корпорациям. Рекордсменами по недоверию к крупному бизнесу стали Франция, Германия, Италия и Великобритания», — утверждает эксперт.

В молодежной среде западных стран стали преобладать социалистические настроения. Большинство молодых людей голосует за социалистов, поскольку считают себя поколением, лишенным перспективы. Они полагают, что получают намного меньше благ, чем их родители. В частности, в Великобритании молодые люди очень печалятся из-за того, что могут позволить себе приобрести жилье лишь в 40 лет. В общем, молодежь Запада не верит в светлое капиталистическое будущее человечества и тянется к социализму. Этим она радикально отличается от российской молодежи, которая хочет работать и зарабатывать, а еще имеет возможность приобрести жилье, — заключил Кузнецов.

Политтехнолог Олег Матвейчев полагает, что «уровень удовлетворенности россиян мог быть значительно выше, если бы мировые СМИ не публиковали так много негативной информации о России».

«Речь идет о массе негативных фейков о нашей стране. На мой взгляд, это очень сильно влияет на восприятие россиянами собственной жизни. У нас, в частности, экономический рост составляет 1—2%. Говорят, что этого недостаточно. Но такой же рост наблюдается и в странах Европы, и никто ничего страшного в этом не видит. Мы все являемся жертвами пропаганды. Отсюда, я считаю, цифры об удовлетворенности жизнью достаточно скромные. Они могли бы быть выше, если бы не пропаганда», — подытожил Матвейчев.

