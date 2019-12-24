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Солдаты смогут заряжать смартфон от собственных ботинок

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Для американской армии инженеры разработали инновационные ботинки, которые отвечают не только всем требованиям военной обуви, но и пригодятся военным для зарядки гаджетов.

Пока что дизайн ботинок не разглашается, но разработчики заявляют, что внешне они будут похожи на обычную военную обувь. Однако благодаря толстой подошве в ботинки удалось внедрить много современных технологий.

Например, военные смогут заряжать электронные устройства с помощью ботинка, а также в обувь встроен датчик, который поможет отслеживать местоположение даже в тех местах, где нет GPS.

Современный боец может пользоваться огромным количеством техники. Это смартфоны, „умные“ часы, планшеты. Но когда ты оказываешься на поле боя, у тебя даже нет розетки, чтобы зарядить телефон. Для этого мы и придумали инновационные ботинки, которые помогут оставаться всегда на связи. Также система навигации поможет командирам всегда быть в курсе о местонахождении своих бойцов, — рассказали разработчики из компании Robotic Research LLC.

Американская армия уже заключила контракт с этой компанией на 16,5 миллиона долларов.

Интересно, что для зарядки гаджетов ботинку не нужна электросеть. В обувь встроены «умные» стельки, которые сами генерируют электроэнергию при каждом шаге солдата. То есть стельку можно полностью зарядить во время учебного марша или небольшой пробежки.

Помимо стельки еще и каблук вырабатывает энергию. Каждый раз, когда боец наступает на пятку, включается мини-генератор, который производит электрический заряд. После чего к ботинку можно подключить любое мобильное устройство.

Также в планах компании было создать рюкзак, который смог бы работать по схожей технологии, превращая движения в электроэнергию. Однако задумка оказалась не такой эффективной, как ранее созданные коленные аккумуляторы.

Они крепились к коленям и помогали солдатам лучше справляться с физическими нагрузками, как это делают различные экзоскелеты. Также во время движения они вырабатывают энергию до 30 Вт*ч, при движении вверх по склону — 6 Вт*ч.

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Комментарии (6)

  • Small 37e77235fa
    Андрей Горченковсегодня, 13:30

    Их корпорации уже не знают на чем еще можно ободрать свою страну и придумывают ряд бесполезных вещей, которые точно не нужны солдатам, особенно если эту электронику взломают, то все враги США будут знать, где их солдаты)))

  • Есть ответы (1)
  • Small 85e67354ef
    Magdallenaсегодня, 13:30

    Для меня как для новичка это все бла бла. Нужно показывать все на практике

  • Small default
    Михаил Морозовсегодня, 13:33

    Нормальная разработка, главное удобная, интересно приживётся ли....

  • Small f9711f6601
    Svetlana Vdovinaсегодня, 13:54

    Какой только ерундой не занимаются военные корпорации что бы получить финансирование.

  • Small 77bad801a4
    Galina Lukyanovaсегодня, 14:09

    Если из 700 млрд.$ военного бюджета США вычесть деньги потраченные на всякую ерунду, то боюсь их окончательный бюджет будет поменьше российского.

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