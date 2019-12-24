Солдаты смогут заряжать смартфон от собственных ботинок

Для американской армии инженеры разработали инновационные ботинки, которые отвечают не только всем требованиям военной обуви, но и пригодятся военным для зарядки гаджетов.

Пока что дизайн ботинок не разглашается, но разработчики заявляют, что внешне они будут похожи на обычную военную обувь. Однако благодаря толстой подошве в ботинки удалось внедрить много современных технологий.

Например, военные смогут заряжать электронные устройства с помощью ботинка, а также в обувь встроен датчик, который поможет отслеживать местоположение даже в тех местах, где нет GPS.

Современный боец может пользоваться огромным количеством техники. Это смартфоны, „умные“ часы, планшеты. Но когда ты оказываешься на поле боя, у тебя даже нет розетки, чтобы зарядить телефон. Для этого мы и придумали инновационные ботинки, которые помогут оставаться всегда на связи. Также система навигации поможет командирам всегда быть в курсе о местонахождении своих бойцов, — рассказали разработчики из компании Robotic Research LLC.

Американская армия уже заключила контракт с этой компанией на 16,5 миллиона долларов.

Интересно, что для зарядки гаджетов ботинку не нужна электросеть. В обувь встроены «умные» стельки, которые сами генерируют электроэнергию при каждом шаге солдата. То есть стельку можно полностью зарядить во время учебного марша или небольшой пробежки.

Помимо стельки еще и каблук вырабатывает энергию. Каждый раз, когда боец наступает на пятку, включается мини-генератор, который производит электрический заряд. После чего к ботинку можно подключить любое мобильное устройство.

Также в планах компании было создать рюкзак, который смог бы работать по схожей технологии, превращая движения в электроэнергию. Однако задумка оказалась не такой эффективной, как ранее созданные коленные аккумуляторы.

Они крепились к коленям и помогали солдатам лучше справляться с физическими нагрузками, как это делают различные экзоскелеты. Также во время движения они вырабатывают энергию до 30 Вт*ч, при движении вверх по склону — 6 Вт*ч.