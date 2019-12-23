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В Москве установлен температурный рекорд за 140 лет метеонаблюдений

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© pixabay.com

© pixabay.com

К 20:00 понедельника, 23 декабря, температура воздуха на базовой столичной метеостанции на ВДНХ поднялась до 6,2 градусов тепла.

В результате был установлен абсолютный рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

Как сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро, этот показатель на 0,3 градуса превышает прежний рекорд для 23 декабря, установленный в 2015 году.

Примечательно, что с начала календарной зимы это уже третий температурный рекорд: до плюс 5,6 градусов температура поднялась 18 декабря, а до плюс 6,5 градусов — 19 декабря.

С начала декабря средняя температура превосходит норму уже на 6,5 градусов, а с начала года — на 2,7 градусов.

Не исключено, что и во вторник, 24 декабря, будет побит прежний рекорд для этого дня (плюс 5,6 градусов), установленный также в 2015 году. По прогнозам, завтра ожидается 4−6 градусов тепла.

Кроме того, как минимум до конца текущей недели синоптики не прогнозируют прирост снежного покрова при положительных дневных температурах.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, какую погоду ждать в преддверии Нового года.

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