Почему не стоит отбеливать зубы перед Новым годом

В Новый год в человеке все должно быть прекрасно — и одежда, и настроение, и лицо, а в особенности — зубы. Многие за неделю до праздников решают сделать отбеливание зубов, чтобы блистать белоснежной улыбкой.

«Ридус» пообщался со стоматологами и выяснил, почему не стоит делать отбеливание зубов в канун Нового года. Оказалось, что эта процедура не только малоэффективна перед продолжительными праздниками, но и опасна.

До 30% людей жалуются на очень острые и крайне неприятные ощущения после отбеливания зубов. Однако это происходит по двум основным причинам — использование дома, без консультации врача, всевозможных „отбеливающих средств“ и отбеливание зубов в клинике, но по старым технологиям. Согласитесь, не хочется так рисковать перед главным праздником года, — рассказала «Ридусу» руководитель экспертного журнала о стоматологии Startsmile Юлия Клоуда.

Один из самых недорогих и популярных способов отбеливания зубов — это клеящиеся экспресс-полоски, которые можно использовать в домашних условиях. Туда же относятся системы «гель+каппа», когда каппы с отбеливающим составом носят в течение некоторого времени дома (от 20 минут до 8 часов), пенки, муссы, даже пасты.

Как отмечают стоматологи, важно понимать, что эти методы не подойдут тем, кто хочет добиться очень сильного осветления зубов. Такие средства могут отбелить улыбку на несколько тонов. А кроме того, довольно сильно действующие вещества в составе этих средств приводят к тому, что люди, склонные к повышенной чувствительности зубов, вместо белоснежной улыбки обретают оскал, полный боли и страдания.

Наконец есть такая вещь, как акционные скидки, — когда клиники, предчувствуя наплыв перед праздниками, стараются увеличить число пациентов, предлагая скидки на процедуру отбеливания. И многие покупаются на акцию, не обращая внимания на то, какую именно процедуру им будут проводить.

Так, химическое отбеливание или фотоотбеливание действительно могут вызвать в итоге сильнейшую зубную боль, если ваши зубы очень чувствительны. Из-за этого вам не только придется пить обезболивающие, но и отказаться от холодных, горячих, сладких и кислых продуктов на время обострения.

Если вы задумали осветлить зубы, то, во-первых, займитесь этим не менее чем за 5—7 дней до праздника, — это гарантирует, что в Новый год вы не будете от боли скакать по всей квартире. Во-вторых, перед отбеливанием пройдите консультацию и осмотр врача, так как может оказаться, что вам вообще не стоит делать отбеливание из-за определенных проблем с зубами, а лучше ограничиться профгигиеной, — посоветовала в разговоре с «Ридусом» Юлия.

В-третьих, обращайтесь в клиники, где проводят лазерное отбеливание. Оно дороже обычного, зато практически полностью безболезненное, долговечное и может осветлить зубы на 10—12 тонов. А отбеливание зеленым лазером еще и полезно — оно уплотняет структуру эмали и делает ее прочнее.



Также стоит помнить, что после отбеливания зубов рекомендуется хотя бы несколько дней придерживаться «белой» диеты. Она подразумевает полный отказ от красящих зубы продуктов, например кофе, красного вина, свеклы, шоколада и других продуктов.

Если на Новый год вы сможете есть белый хлеб, творог и пить чистую воду, то волноваться за белизну зубов не стоит!