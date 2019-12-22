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На Украине откроют частные СИЗО с гостиничным обслуживанием

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© Владимир Гердо/ТАСС

© Владимир Гердо/ТАСС

По инициативе Минюста Украины уже в начале 2020 года на территории страны появятся более 40 следственных изоляторов, в которых заключенные будут «чувствовать себя максимально комфортно».

Глава ведомства Денис Малюська заявил, что на «самые комфортные условия в следственном изоляторе» в обозримом будущем может рассчитывать любой из тех, что попал в поле зрения правоохранителей из-за своих возможных незаконных действий.

По его словам, подобные СИЗО станут неким подобием хорошо охраняемых гостиниц, где люди, имеющие деньги, будут ожидать решения суда. Он добавил, что такая практика существует в цивилизованных государствах, и предположил, что дополнительные средства позволят хотя бы частично покрыть расходы на содержание заключенных в обычных изоляторах.

Комментируя эту инициативу, нидерландский правозащитник Александр Митц рассказал в беседе с ФАН, что на его родине в следственном изоляторе можно рассчитывать лишь на кратковременные свидания с родными и непродолжительные телефонные разговоры с близкими. «О том, чтобы обеспечивать таких людей „гостиничным комфортом“, не может быть и речи», — сказал изданию Митц.

Тем временем в комфортабельное СИЗО уже превращают казармы бывшего военного городка в Киевской области.

Как предположил представитель украинской пенитенциарной системы, заключенных частных изоляторов будут за их деньги кормить едой из ресторанов.

Однако по мнению юриста Виктора Барчука, в «комфортных условиях» окажутся преимущественно разжалованные чиновники да гангстеры".

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