Ветеран Великой Отечественной войны замерзает в аварийном доме в Сыктывкаре

В аварийном доме № 31, расположенном в районе Дырнос в Сыктывкаре, проживает 91-летняя Екатерина Туробова, являющаяся ветераном Великой Отечественной войны.

Поскольку этот деревянный двухэтажный дом планируют расселять не раньше 2026 года, помочь ветерану пытаются в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Как сообщила ФАН руководитель исполкома организации Елена Иванова, зимой температура в квартире Туробовой не поднимается выше десяти градусов тепла, поэтому жить в ней невозможно, тем более пожилому человеку.

По словам Ивановой, за помощью в ОНФ обратилась дочь Туробовой, проживающая вместе с матерью. «Мы сразу же отреагировали на сигнал и выехали на место, — рассказала Иванова изданию. — Слова женщин подтвердились, мы зафиксировали все недостатки жилья».

В ходе проверки выяснилось, что квартира пенсионерок расположена на первом этаже здания, а прямо над фундаментом образовалась огромная щель, в которую спокойно входит рука взрослого мужчины. Через эту щель и проникает в квартиру ветер и холод.

Туробова жалуется, что на полу нельзя ничего оставить, та как все моментально замерзает.

Несмотря на такие неприемлемые условия жизни, жильцам дома предстоит ждать переселения еще шесть лет. Но дождется ли этого 91-летняя женщина?

При этом общественники отмечают, что отремонтировать злополучную стену нельзя из-за положений законодательства. Иванова объяснила, что капремонт невозможен, поскольку дом уже признан аварийным.

В настоящее время активисты ОНФ ищут способы помочь жильцам. В частности, они уже обратились в Министерство труда, занятости и социальной защиты республики. В ведомстве пообещали рассмотреть вопрос и взять его на контроль.