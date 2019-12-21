В Ленобласти у стрелявшего по людям охотника обнаружили арсенал

Работающий охранником 60-летний житель города Колпино Ленинградской области решил незаконно поохотиться в лесополосе, однако в результате стал стрелять в людей.

Ими оказались охранники «Транснефти». Им пришлось укрываться от выстрелов и открыть ответный огонь, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, в результате происшествия один из охранников был ранен и получил несколько переломов. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Устроивший стрельбу мужчина был задержан. При обыске у него изъяли более двух тысяч патронов, два самодельных взрывных устройства, составные части огнестрельного оружия, 5 взрывателей ручных гранат и 16 детонаторов, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

В сообщении уточняется, что обвиняемый в покушении на убийство двух и более лиц, произвел не менее 5 выстрелов из охотничьего ружья с нарезным стволом в троих мужчин, тяжело ранив в грудь одного из них.