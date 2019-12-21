Сколько можно съесть икры, чтобы не навредить организму

На любом новогоднем столе есть красная икра, поэтому трудно представить себе праздник без этого продукта. Однако диетологи заявляют, что не всем людям подойдут блюда с красной икрой.

Дело в том, что икра — это калорийный продукт, поэтому стоит правильно расчитывать дозы, чтобы не навредить своему здоровью.

Чтобы не спровоцировать обострение заболеваний желудка и кишечника врачи советуют есть не больше 1 чайной ложечки икры за вечер. То есть 2−3 канапе за всю новогоднюю ночь.

Так как на праздничном столе будет и другая жирная пища, например, салаты с большим количеством майонеза, шпроты, нарезки колбас, алкоголь, то для нейтрализации следует есть много зелени и свежих овощей.

В недавнем материале «Ридус» общался с врачом Дмитрием Бодриным, который также сообщил, что икра — это продукт, который подойдет не всем.