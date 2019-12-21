Сколько можно съесть икры, чтобы не навредить организму
- 21 декабря 2019, 13:00
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
На любом новогоднем столе есть красная икра, поэтому трудно представить себе праздник без этого продукта. Однако диетологи заявляют, что не всем людям подойдут блюда с красной икрой.
Дело в том, что икра — это калорийный продукт, поэтому стоит правильно расчитывать дозы, чтобы не навредить своему здоровью.
Чтобы не спровоцировать обострение заболеваний желудка и кишечника врачи советуют есть не больше 1 чайной ложечки икры за вечер. То есть 2−3 канапе за всю новогоднюю ночь.
Так как на праздничном столе будет и другая жирная пища, например, салаты с большим количеством майонеза, шпроты, нарезки колбас, алкоголь, то для нейтрализации следует есть много зелени и свежих овощей.
В недавнем материале «Ридус» общался с врачом Дмитрием Бодриным, который также сообщил, что икра — это продукт, который подойдет не всем.
Икра достаточно жирная, поэтому обычно на нее может реагировать билиарная система, желчный пузырь, особенно если есть желчнокаменная болезнь. Употребление икры может спровоцировать острый приступ панкреатита, особенно если все это сочетается с обильным употреблением другой еды и большим количеством алкоголя, — рассказал Дмитрий Бордин, заведующий отделом патологии поджелудочной железы, желчных путей и верхних отделов пищеварительного тракта Московского клинического научного центра столичного департамента здравоохранения.
Войти через социальные сети: