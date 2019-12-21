Чем заменить активированный уголь при отравлении алкоголем

Активированный уголь — дешевое лекарство, которое есть в аптечке каждого россиянина. Углем лечат отравление, диарею, жар и даже похмелье.

Считается, что используя активированный уголь при похмелье, организм очищается от токсинов, образованных из-за распада этанола. В результате этого симптомы похмелья должны полностью исчезнуть через 2−3 часа. Но оказалось, что есть другие, более действенные способы бороться с алкогольным отравлением.

Ведущий научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук Юлия Шевцова рассказала, что активизированный уголь — не самое лучшее лекарство при похмелье.

Мало того, что при алкогольном опьянении активированный уголь бесполезен, он может навредить организму.

Дело в том, что сорбенты (чем и является уголь) не способны «достать» алкоголь, который всасывается сразу в стенки желудка. При обычном отравлении этот способ работает, но с похмельем лучше использовать другой народный метод.

Шевцова предлагает сделать раствор из 1,5 литров теплой воды с добавлением небольшого количества соды, соли и сахара и все выпить. Затем отравившейся человек должен вызвать рвоту, чтобы прочистить организм. Если этот способ не поможет, то следует вызвать скорую.

Также стоит успеть отличать обычное похмелье от отравления поддельными напитками. При последнем у человека не только болит голова, но и есть тошнота, рвота, понос, жар и даже помутнение сознания. Если вы заметили у себя схожие симптомы, то лучше сразу же обратиться в скорую помощь.