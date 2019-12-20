В ГИБДД назвали число погибших в ДТП с автобусами в 2019 году

За 11 месяцев текущего года в ДТП с автобусами погибли 635 человек.

Виновником практически каждой второй аварии (46,5%) был признан водитель автобуса, говорится в материалах ГИБДД, распространенных по итогам заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения.

При этом количество ДТП с участием автобусов сократилось на 6,4%, составив 10797, число погибших уменьшилось на 21,6% (635), а раненых — на 4,2% (16430), приводит данные «Интерфакс».

В ведомстве также сообщили, что за рассматриваемый период произошло 117 такого рода ДТП с особо тяжкими последствиями. Жертвами этих аварий стали 100 человек, а ранения получили 1649 человек.

В начале декабря погибли 19 человек при падении автобуса с пассажирами в реку в районе станции Куэнга в Забайкалье.

