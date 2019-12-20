Учений по изоляции интернета России пользователи даже не заметят

Рядовые пользователи Сети не заметят учений, которые проведет Минкомсвязи 23 декабря в рамках закона о суверенном интернете. Тренировка затронет выделенные сегменты, стенды и полигоны в столице и на острове Русский. Проверке подлежит целостность, устойчивость функционирования и безопасность самой «паутины», а также сетей фиксированной и мобильной связи, сообщили «Ведомости» со ссылкой на слова представителя министерства Евгения Новикова.

Он также рассказал, что Минкомсвязи уведомило об учениях операторов связи и профильные министерства, направив им соответствующие указания. Приказ о проверке подписал министр связи Константин Носков.

Изначально учения были назначены на 19 декабря. Причину их переноса на более поздний срок в министерстве комментировать не стали. Подобные мероприятия, призванные обеспечить безопасность российского сегмента Сети планируется проводить не реже одного раза в год.

Пакет поправок в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации», который называют законом об устойчивом Рунете, вступил в силу с 1 ноября.

