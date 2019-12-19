Стрелка у здания ФСБ попытались идентифицировать по фото

Устроивший стрельбу у здания ФСБ вечером 19 декабря мужчина мог быть радикальным исламистом. Такое мнение высказал побывавший во многих «горячих точках» военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин.

Журналист посоветовал присмотреться к снимку. «Борода есть, усов нет. Трусов нет, скорее всего, тоже», — написал он в Telegram.

По мнению Стешина, «страшно представить, сколько таких „подъездных амиров“ и „новообращенных“ по Москве болтается и такси водит».

Журналист считает, что «безусых бородачей» нужно просто «задерживать силами ППС», брать отпечатки пальцев и идентифицировать. «Как делали в Узбекистане после ваххабитского восстания в Андижане. Похоже, они все к нам переехали и это не шутка», — написал он.

Стешин добавил, что «в закрытом обсуждении» мнения по поводу фото разделились.

«Но вбросили инфу, что это месть за убиенного ваххабита в Германии. Ждем официальных сообщений, только непонятно, почему они молчат уже третий час», — написал военкор «Комсомолки».

Вечером 19 декабря у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве произошла перестрелка. Вооруженный автоматом мужчина открыл огонь по людям, спрятавшись за колоннами в Фуркасовском переулке. «Ридус» ранее опубликовал основные подробности инцидента.