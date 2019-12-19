YouTube признал факт кибератаки на трансляцию пресс-конференции Путина

Администрация видеохостинга YouTube удалила более 10 000 дизлайков к трансляции большой пресс-конференции президента России Владимира Путина на канале НТВ. Таким образом, руководство ресурса косвенно признало факт масштабной кибератаки, передает Ura.ru.

Ранее интернет-пользователи заметили резкое увеличение количества дизлайков и негативных комментариев к прямым веб-трансляциям пресс-конференции.

Авторы телеграм-канала «Суеверная демократия» предположили, что кибератака могла быть спланирована с территории Украины:



«Пресс-конференция президента России — главное информационное событие не только в нашей стране, но и в соседней. В чатах всех трансляций царят чистенькие и свежие аккаунты с подозрительными именами, которые в отрыве от самого мероприятия обмениваются одинаковыми сообщениями сами с собой. Не забывают и ровные цифры дизлайков крутить. Работа у людей такая, но выглядит забавно».