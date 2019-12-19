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«Были затронуты самые острые темы»: эксперты — о пресс-конференции Путина

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© Kremlin.ru

© Kremlin.ru

В Москве завершилась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Глава государства общался с журналистами 4 часа 18 минут. Это близко к рекорду 2008 года, когда встреча Путина с представителями российских и зарубежных СМИ длилась 4 часа 40 минут. «Ридус» узнал у экспертов, что из сказанного сегодня Путиным журналистам является, на их взгляд, самым важным.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян отметил слова президента о Конституции, здравоохранении и украинской газотранспортной системе.

«По поводу Конституции Путин высказывался и раньше, но так определенно он сказал первый раз. Путин против принятия новой Конституции, но он не против внесения в нее ряда поправок. Например, речь может идти о расширения прав парламента, а еще Путин высказался за отмену в основном законе страны оговорки „подряд“ в отношении числа сроков президентских полномочий. Что касается здравоохранения, то здесь Владимир Путин дал ясно понять, что намерен навести порядок в этой сфере на уровне регионов. Также президент впервые подтвердил, что Россия продолжит использовать газотранспортную систему Украины, а не отказываться от нее, как предполагалось ранее», — рассказал Кирьян в интервью «Ридусу».

«Вопрос про возможность изменения Конституции был ожидаемым в среде экспертного сообщества. Сейчас много говорят о траектории транзита власти. И мнение президента по этому поводу оказалось не для всех ожидаемым. Я думаю, тема Конституции будет обсуждаться еще не раз», — выразилась в свою очередь руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына.

© Kremlin.ru

Политконсультант Алена Август выделила высказывание Путина об экологической ситуации в России. Ситуация с экологией в нашей стране, подчеркнула эксперт, довольно плачевна, однако власти работают над её улучшением: в РФ внедряются новые технологии обращения с ТКО и строятся современные мусороперерабатывающие предприятия.

Когда Владимиру Путину задали вопрос об экологии, то президенту, конечно, пришлось принять на себя определенный удар, которого могло и не быть, если бы «мусорная реформа» подавалась населению правильно. Её, на мой взгляд, вообще следует называть не «мусорной реформой», а стратегией экологического выживания… Людей изначально неверно настроили, и мы увидели протесты и неприятие современных технологий со стороны простых россиян. Всего этого могло бы не быть, если бы людям всё доходчиво объяснили. А так они от незнания сами громят свое будущее. Поэтому президент в ходе пресс-конференции акцентировал внимание на важности информирования граждан и поручил ОНФ проконтролировать данный вопрос, — добавила Август.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич обратил внимание на вопрос по поводу закона о суверенном Рунете:

«Журналистка, затронувшая эту тему, совершенно ей не владеет. Она свалила всё в одну кучу: и вопрос суверенного интернета, и „иностранных агентов“. Но это разные вещи. Что касается Рунета, то мы находимся в состоянии кибервойны. И в этой ситуации мы на сто процентов технологически зависим от Запада. Большинство серверов, благодаря которым мы пользуемся интернетом, находится за границей. И если теоретически предположить, что некие недоброжелатели решат отключить нас от этих серверов, то нам в любом случае придется как-то обеспечивать стабильную работу Рунета. Это серьезные вызовы, и с ними нужно как-то справляться».

Эксперт напомнил, что интернет стал неотъемлемой частью общеэкономической и социальной инфраструктуры, а значит, «на него распространяются такие же риски, как на другие инфраструктурные объекты в случае чрезвычайных обстоятельств».

Это вопрос суверенитета, безопасности и устойчивого развития страны. Закон направлен на то, чтобы не допустить негативных последствий: мы не хотим, чтобы нас отключили от мировой Сети. Кроме того, полностью поддерживаю нашего лидера в вопросе об иноагентах. Каждое государство предпринимает усилия для того, чтобы ограничить иностранное вмешательство во внутриполитические дела. И закон направлен на это, — заключил Малькевич.

© Kremlin.ru

В целом, по мнению Александра Малькевича, пресс-конференция получилась весьма увлекательной, были затронуты самые острые темы.

«Хотя сначала все говорили, что ничего острого обсуждать не будут. И мы видим, что все эти сочинители в очередной раз провалились. Практически прозвучали все горячие вопросы, якобы запретные и закрытые. И про журналиста Ивана Голунова, и про мусор, и про закон о домашнем насилии», — заявил общественник.

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