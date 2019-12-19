Путин развеял слухи о новой пенсионной реформе

Никакой новой пенсионной реформы в России не планируется и даже не обсуждается. Об этом заявил в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов по поводу слухов о новых изменениях пенсионной системы.

В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом и никаких изменений там не планируется, никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается. Ни в правительстве, ни в администрации, нигде, — сказал Путин.

Напомним, в 2018 году в России был повышен возраст выхода на пенсию: для мужчин — до 65 лет, а для женщин — до 60. Для мужчин с 1963 по 1968 год рождения и женщин с 1958 по 1963 год рождения предусмотрен «переходный период», согласно которому они смогут выйти на пенсию раньше, чем более молодые граждане.

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) с 2019 года смогут получать выплаты по достижении старого пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 для мужчин.