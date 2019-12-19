Названа еще одна причина мужского бесплодия

Репродуктологи заявляют, что случаев мужского бесплодия с каждым годом становится все больше. На это влияют плохая экология, стрессы, неправильное питание и много других факторов.

Однако почти четверть случаев бесплодия у мужчин связана с дефектом сперматозоидов. Ученые считают, что проблема кроется в некачественных гистонах — белках, которые содержатся в сперме.

В норме во время созревания сперматозоид теряет 90—95% гистонов, заменяя их другими белками — протаминами, в которых хранится генетическая информация, участвующая в формировании будущего плода.

Но последнее время в сперматозоиде остается больше гистонов, чем нужно, из-за чего у пары происходят трудности в зачатии: либо беременность не наступает, либо плод формируется неправильно.

Долгое время нам не удавалось понять, почему происходят такие изменения. Но благодаря современным методам диагностики выяснилось, где происходят изменения, ведущие к образованию большого количества гистонов, — рассказывают специалисты.

Если изменения происходят в регуляторных участках, то «неправильный» сперматозоид вредит развитию плода, а если проблемы в зонах, заполненных повторами, то это ведет к сложностям с самим зачатием.

Это важное открытие, так как новые знания помогут репродуктологам в проведении ЭКО. Также специалисты хотят использовать метод редактирования генома, чтобы исправить роль белков в самом начале пути.

Авторы работы отмечают, что одним из основных причин мужского бесплодия является сниженная подвижность сперматозоидов. Это нередко происходит из-за неправильного образа жизни — курения, лишнего веса, отсутствия спорта.

Количество и подвижность сперматозоидов являются одними из главных показателей качества спермы. Если один из показателей находится ниже нормы, это может помешать успешному зачатию и стать причиной бесплодия.

На качество спермы также может повлиять и рацион питания мужчины. Например, ускорить подвижность сперматозоидов помогают продукты с большим содержанием полиненасыщенных жирных кислот: витаминов C и E, селена, цинка и фолиевой кислоты.

Большое содержание этих кислот есть в орехах.