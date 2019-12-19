Путин: ОНФ проследит за внедрением новых экологических технологий
- 19 декабря 2019, 13:43
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Президент России Владимир Путин поручил Народному фронту уделить особое внимание контролю за внедрением современных экологических технологий при строительстве предприятий по переработке ТБО.
Путин напомнил, что в РФ сейчас производится около 70 миллионов тонн отходов в год. Это, по словам главы государства, очень немало, поэтому власти страны вынуждены были начать «мусорную реформу», которая предусматривает создание новых перерабатывающих предприятий.
Количество предприятий по переработке этих отходов должно быть увеличено. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды, создадут ли какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями, — подчеркнул Путин.
С 1 января 2019 года в большинстве регионов России запущена система обращения с отходами. По новым правилам вся ответственность за сбор и транспортировку отходов ложится на плечи выбранных региональных операторов.
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