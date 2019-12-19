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Путин: ОНФ проследит за внедрением новых экологических технологий

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© Kremlin.ru

© Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил Народному фронту уделить особое внимание контролю за внедрением современных экологических технологий при строительстве предприятий по переработке ТБО.

Путин напомнил, что в РФ сейчас производится около 70 миллионов тонн отходов в год. Это, по словам главы государства, очень немало, поэтому власти страны вынуждены были начать «мусорную реформу», которая предусматривает создание новых перерабатывающих предприятий.

Количество предприятий по переработке этих отходов должно быть увеличено. И тоже людям нужно объяснять, что это за предприятия, как они будут работать, каков ущерб и будет ли ущерб для окружающей среды, создадут ли какие-то проблемы для людей, которые будут проживать рядом с этими предприятиями, — подчеркнул Путин.

С 1 января 2019 года в большинстве регионов России запущена система обращения с отходами. По новым правилам вся ответственность за сбор и транспортировку отходов ложится на плечи выбранных региональных операторов.

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