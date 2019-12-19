Посмотрите, как марсоход Mars 2020 проходит тест на вождение

Руководители миссии Mars 2020 опубликовали новые данные о подготовке марсохода к полету на Красную планету в следующем году. Недавно роверу установили колеса, а сейчас марсоход учится делать «первые шаги».

В видео, опубликованном агентством, массивный ровер проходит свои первые испытания — объезжает неровности и разворачивается в ограниченном пространстве. Особенно интересно наблюдать за реакцией разработчиков.

Планируется, что ровер вместе с остальным оборудованием отправится на Марс в июле, а к планете он подойдет только в феврале 2021 года. Напомним, что в состав спускаемого модуля войдут два марсохода, а также первый марсианский вертолет и еще много научного оборудования.

Согласно последним данным, местом для высадки аппаратов станут плато Сирт и кратер Джезеро, расположенные в 28 км друг от друга.

Одной из основных задач марсохода станут поиски жизни на Марсе. Для этого ровер возьмет пробу грунта из кратера Джезеро. Но чтобы это сделать, Mars 2020 придется преодолевать небольшие расстояния, поэтому навигационную систему ровера тщательно проверяют.

Тестирование всех ходовых и навигационных систем марсохода длилось около десяти часов. В ролике инженеры показали основные моменты эксперимента, где видно, как аппарат перемещается по ровной поверхности, забирается на небольшое возвышение и разворачивается.

Тест однозначно доказал, что ровер может работать под собственным весом, и впервые продемонстрировал многие функции автономной навигации. Это является важной вехой для Mars 2020, — сказано на сайте NASA.

Два месяца назад специалисты NASA показали, как проходило тестирование системы, которая предназначена для спуска ровера Mars 2020 на поверхность Красной планеты. Это испытание тоже прошло успешно.