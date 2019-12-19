Потомки без труда определят начало антропоцена по нашим костям

Влияние человека на окружающий мир начинает обгонять естественные природные процессы. Это происходит благодаря росту населения и совершенствованию технологий. Ученые неофициально уже называют наступившую эру доминирования людей антропоценом. Однако определение его точных временных границ пока вызывает жаркие споры.

Американский палеонтолог Рой Плотник из Университета Иллинойса считает, что у его коллег в будущем не возникнет серьезных проблем с датированием отложений, связанных с антропоценом. Их легко будет определить по ископаемым останкам людей и животных. Исследование на эту тему опубликовано в журнале Anthropocene.



Уже сейчас количество людей и домашних животных значительно превышает число диких зверей. Так, в штате Мичиган человек и его питомцы составляют примерно 96% от общей биомассы. Одних только кур здесь столько же, сколько местных жителей. Похожая картина, по мнению ученых, наблюдается в большинстве стран мира.



«Это говорит о том, что дикое животное вряд ли окажется среди окаменелостей. Такая вероятность очень мала. Вместо этого будущими находками останков млекопитающих станут преимущественно коровы, свиньи, овцы, козы, собаки, кошки и сами люди», — пояснил профессор Плотник.

Своих мертвецов люди уже многие столетия в основном хоронят на кладбищах. Что касается домашних животных, то здесь ситуация иная — в течение нескольких веков она многократно менялась вместе с климатом и принципами землепользования. Эти изменения отразились на пространственном распределении мест консервации останков, а также на их структуре. Но на прежние времена антропоцен в этом отношении совершенно не похож.



Палеонтолог пояснил, что в связи с появлением мощного сельскохозяйственного оборудования, интенсификацией животноводства и увеличением численности домашних животных, число свалок и кладбищ выросло, а вид повреждений костей умерших животных серьезно изменился.

«Ископаемые млекопитающие встречаются в пещерах, древних ложах озер и руслах рек. Обычно они представляют собой только зубы и изолированные кости. Животные, которые умирают на фермах или в результате массовых эпидемий, часто превращаются в полные скелеты в траншеях и на свалках вдали от воды», — сказал Плотник.

Следовательно, нынешние окаменелости будут уникальными в истории Земли, и наши потомки безошибочно определят даже через 100 тысяч лет, когда на Земле начался антропоцен, считает ученый. «В далеком будущем, окаменелости сегодняшнего дня будет содержать огромное количество полных скелетов гоминидов, уложенных в ряд», — мрачно пошутил Плотник.