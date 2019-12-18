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20209

Выросло число россиян, считающих, что гаджеты ограничивают их свободу

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Более половины россиян (60%) считают, что гаджеты приносят пользы, чем вреда. Обратной точки зрения придерживаются 26% граждан. Таковы данные последнего опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

В исследовании отмечается, что 69% респондентов «не мыслят себя без мобильного телефона или смартфона, а 31% не от каких гаджетов особо не зависят».

При этом, стоит заметить, россияне постепенно начинают осознавать, что от гаджеты могут принести не только хорошее, но и плохое. Если в 2013 году только 16% граждан заявляли о том, что использование электронных устройств ограничивает свободу человека, то сегодня данной позиции придерживаются уже 35%.

Выросло количество и тех, кто рассматривает гаджеты как источник вреда. В 2013 году их было 13%, а сегодня — 26%. 

Такие люди уверены, что смартфоны портят здоровье, вызывают зависимость и оказывают негативное воздействие на детей.

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