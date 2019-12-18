Почему на вершине Эвереста тает снег даже при минусовой температуре

Ученые и альпинисты давно заметили, что на вершинах гор снег тает даже при минусовых температурах. Долгое время этот феномен оставался загадкой для метеорологов, но недавно ученый из Университета Лафбо опубликовал исследование, в котором рассказал, почему так происходит.

На помощь ученому пришли высокогорные метеорологические станции, данные которых подсказали, как солнце на большой высоте способно плавить даже ледники.

Всю весну 2019 года климатолог Том Мэтьюс проводил исследования на вершине Эвереста. Ученый установил пять автоматических метеорологических станций на высоте до 8412 м, две из которых стали самыми высокими метеостанциями на планете.

С помощью современного оборудования Мэтьюс хотел выяснить особенности высокогорного климата.

Всем известно, что на больших высотах, несмотря на снег и холод, можно легко получить солнечный ожог. Похоже, что высокогорные ледники также получают ожоги из-за опасного солнца, — рассказал ученый.

На протяжении нескольких месяцев пять приборов анализировали данные и собирали информацию о температуре воздуха, давлении, относительной влажности и скорости ветра. Также 4 из 5 станций оснастили прибором для измерения входящего и исходящего излучения.

Климатические станции

Две нижние станции также занимались сбором данных об осадках и погоды в целом.



Оказалось, что на самой вершине Эвереста атмосфера крайне разряжена, поэтому солнечные лучи особенно радиоактивны. На высоких станциях зарегистрированы уровни солнечной радиации, равные солнечной постоянной или превышающие ее, — это говорит о том, что количество солнечного света на самых дальних пределах земной атмосферы почти не гасит потоки излучения.

Из-за этого высокогорный снег постоянно находится как будто в микроволновке.