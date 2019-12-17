Армия Сирии отразила атаки террористов в Идлибе и Алеппо

Террористы при поддержке бронетехники 17 декабря атаковали позиции вооруженных сил Сирии в провинциях Идлиб и Алеппо. Все нападения были отбиты. Уничтожены танк, два БМП и три автомобиля противника. Во время боев погибли три военнослужащих правительственных сил. Еще 25 получили ранения.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майора Юрия Боренкова, утром после массированного обстрела позиций правительственных сил из реактивных систем залпового огня и артиллерийских орудий было предпринято несколько атак в районе населенного пункта Мешерфа.

«В нападениях участвовали два танка и три боевые машины пехоты. Атакам предшествовали. Все атаки боевиков отбиты», — цитирует ТАСС слова Боренкова. Генерал добавил, что на этом участке погибли трое и ранены 20 сирийских военнослужащих. Правительственная армия уничтожила два БМП и один танк террористов.

Через некоторое время не менее 30 боевиков на пяти автомобилях с крупнокалиберными пулеметами попытались прорваться с территории Идлибской зоны деэскалации через позиции сирийской армии у населенного пункта Мелькия. Три машины противника были уничтожены. Ранения получили пять сирийских военнослужащих.

Боренков добавил, что по имеющейся информации, в ближайшее время возможны новые нападения на позиции армии Сирии.

«Российскими средствами разведки выявлена переброска около 300 членов формирований „Сирийской национальной армии“, 20 пикапов с крупнокалиберными орудиями и семи единиц бронетехники из района Африн провинции Алеппо в Идлибскую зону деэскалации», — добавил он.

Тем временем Россия собирается выделить 16,9 миллиона долларов из бюджета страны различным структурам ООН для восстановления Сирии в 2019 году.