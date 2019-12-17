Полученное по программе реновации жилье намерены продать 25% москвичей
- 17 декабря 2019, 21:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
По результатам соцопроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, четверть переселенцев по программе реновации в Москве планирует продать полученную квартиру и купить другое жилье.
Почти столько же опрошенных (24%) не определились с выбором.
При этом не планируют продавать квартиры в новостройках около половины (45%) переселенцев, приводит газета «Известия» данные опроса.
Денежную компенсацию вместо квартиры хотели бы получить еще 6% респондентов.
Из числа желающих продать новое жилье примерно 80% собираются на вырученные деньги приобрести новую квартиру, а 11% -- коттедж. Остальные же планируют потратить деньги на другие цели.
Итоги предыдущего опроса НАФИ, проводившегося в мае, прокомментировал «Ридусу» председатель общественной организации «Московские переселенцы» Павел Кушаков.
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