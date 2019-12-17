Полученное по программе реновации жилье намерены продать 25% москвичей

По результатам соцопроса, проведенного аналитическим центром НАФИ, четверть переселенцев по программе реновации в Москве планирует продать полученную квартиру и купить другое жилье.

Почти столько же опрошенных (24%) не определились с выбором.

При этом не планируют продавать квартиры в новостройках около половины (45%) переселенцев, приводит газета «Известия» данные опроса.

Денежную компенсацию вместо квартиры хотели бы получить еще 6% респондентов.

Из числа желающих продать новое жилье примерно 80% собираются на вырученные деньги приобрести новую квартиру, а 11% -- коттедж. Остальные же планируют потратить деньги на другие цели.

Итоги предыдущего опроса НАФИ, проводившегося в мае, прокомментировал «Ридусу» председатель общественной организации «Московские переселенцы» Павел Кушаков.