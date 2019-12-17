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002405

Владельца найденного под Питером арсенала заподозрили в насилии над дочерью

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© СК РФ

© СК РФ

Мужчина, в частном доме которого в Гатчинском районе Ленинградской области нашли целый арсенал оружия, подозревается в насилии над своей несовершеннолетней дочерью. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли у него «предметы и электронные носители информации», которые «представляют интерес для следствия». Возбуждено уголовное дело.

Судя по сообщению пресс-службы Следственного комитета, силовики заинтересовались 46-летним мужчиной именно из-за информации о совершении сексуального насилия в отношении 13-летней девочки. Оружие, боеприпасы и бронежилеты с надписью «ФСБ» в доме в деревне Химози нашли в ходе обыска.

Следствие располагает данными о том, что отец семейства в течение последних семи лет насиловал собственного ребенка. Пока он задержан, но в суд направят ходатайство об аресте.

«По данному факту следственным отделом по городу Гатчина следственного управления СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста)», — сказано в сообщении пресс-службы Следственного комитета.

Следователи изучат условия проживания детей в многодетной семье. Ранее «Ридус» сообщил, что в доме обнаружили восемь детей, которые не знают своих фамилий. По словам соседей, никто из них не ходил в школу, но все бывали в церкви.

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