В Анапе подросток с гайморитом умер на приеме у врача
- 16 декабря 2019, 15:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В городской больнице Анапы скончался 13-летний мальчик, у которого диагностировали двусторонний гнойный гайморит.
Врачи провели пункцию и промывку гайморовых пазух, однако после этого состояние подростка ухудшилось и его перевели в реанимацию.
«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время ребенок скончался», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.
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