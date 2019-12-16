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В Анапе подросток с гайморитом умер на приеме у врача

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

В городской больнице Анапы скончался 13-летний мальчик, у которого диагностировали двусторонний гнойный гайморит.

Врачи провели пункцию и промывку гайморовых пазух, однако после этого состояние подростка ухудшилось и его перевели в реанимацию.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через непродолжительное время ребенок скончался», — сообщается на сайте СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело.

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