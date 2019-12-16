Экзоскелеты становятся популярными среди японских пенсионеров

Среди пенсионеров Японии набирает популярность мода на ношение экзоскелетов Innophys, которые способны снизить нагрузку на позвоночник во время физических работ.

Это поможет пенсионерам заниматься огородом, а также совершать длительные прогулки без особых энергетических затрат, рассказывают разработчики.

Экзоскелет выглядит как обычный рюкзак, поэтому его очень просто надевать и выполнять различные работы. Экзоскелет имеет два крепления: одно вокруг пояса, а другое на плечах, как у обычных рюкзаков. Благодаря специальному устройству на спине экзоскелет забирает на себя около 24 килограммов веса.

Япония считается страной долгожителей, но у этого есть и другая сторона. Из-за большого количества пожилых людей в стране начинается нехватка рабочих, особенно в отраслях, где необходим ручной физических труд. Чтобы помочь работающим пенсионерам, мы создали экзоскелет, который пригодится в отраслях ручного труда, таких как строительство, производство и сельское хозяйство, — рассказали в компании Innophys.

В настоящее время в Японии больше 28% населения — это люди старше 65 лет, большая часть которых до сих пор трудоустроена. Власти Японии хотят увеличить пенсионный возраст с 60 до 70 лет, поэтому многие компании намерены привлекать к себе пенсионеров с помощью вспомогательных технологий.

Экзоскелет имеет батарею, которую можно легко зарядить с помощью нажатия на насос 30 раз. После того как устройство будет заряжено, человек сможет без проблем поднять предметы весом около 24 килограммов.

Стоимость устройства составляет 1,3 тысячи долларов (81 000 рублей).

