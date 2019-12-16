Фолиевую кислоту применят для лечения рака

Команда ученых из НИТУ «МИСиС» рассказала о своей разработке, благодаря которой пациенты, вынужденные пройти химиотерапию из-за онкозаболевания, будут легче переносить последствия процедуры.

Специалистам удалось улучшить восприимчивость раковых клеток к противоопухолевым препаратам, главное вещество которых — доксорубицин. Для этого ученые добавили в состав повышенное количество фолиевой кислоты.

Российские ученые пояснили, что обратили внимание именно на эту группу препаратов, так как действующее вещество доксорубицин используется в большом количестве противораковых лекарств. Чаще всего их используют для лечения лейкоза, рака мышечной ткани и саркомы.

Доксорубицин не обладает направленным действием, то есть в „чистом виде“ при попадании в кровь оно отлично связывается как с пораженными, так и со здоровыми клетками. Поэтому врачам приходится использовать большие дозировки препарата, чтобы быстрее достичь результата. Но большие дозы препарата негативно сказываются на самочувствии пациентов, поэтому очень часто медикам приходится снижать дозы, замедляя выздоровление людей, — поясняют ученые НИТУ «МИСиС».

Поэтому специалисты стали искать соединения, которые позволят уменьшить количество побочных эффектов. Первое, что испытали специалисты, было соединение доксорубицина с наночастицами нитрида бора.

Лабораторные эксперименты подтвердили действенность метода: наночастицы блокировали доксорубицин во время движение в крови и давали ему высвободиться только при встрече с раковыми клетками.

Несмотря на положительный эффект, не все раковые клетки видели этот препарат. Общее количество доз уменьшилось, но ученые хотели добиться более явного эффекта. Тогда специалисты решили «упаковать» доксорубицин так, чтобы его действие стало направленным.

В ходе испытаний выяснилось, что лучше всего это удается сделать, если вокруг вещества разместить витамин B9, больше известный нам как фолиевая кислота.

На данный момент для подтверждения терапевтической активности начата серия экспериментов in vitro в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина с использованием различных культур человеческих раковых клеток.