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Роскомнадзор попросил Twitter разъяснить блокировку российских аккаунтов

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© ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков

© ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков

Получив сведения об ограничении доступа в соцсети Twitter к нескольким российским аккаунтам, Роскомнадзор обратился к администрации компании с просьбой назвать причину блокировки.

В письме обращается внимание на то, что «публикации, размещенные на указанных аккаунтах, не содержат какой-либо противоправной и опасной информации, а также не противоречат правилам самого ресурса».

Роскомнадзор также обратил внимание на то, что подобные действия противоречат принципам свободы распространения информации.

В сообщении Службы отмечается и тот факт, в Twitter до сих пор размещен и доступен для просмотра контент, который действительно представляет опасность для пользователей. О необходимости скорейшего ограничения доступа к более 950 материалам Роскомнадзор неоднократно направлял уведомления в адрес Twitter.

Несмотря на эти предупреждения, в соцсети по-прежнему размещается информация экстремистского характера, детская порнография, суицидальный контент, а также информация о продаже наркотиков.

Ранее «Ридус» писал о том, что администрация Twitter заблокировала официальный аккаунт Россотрудничества и аккаунт главы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

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Комментарии (1)

  • Small 249cbb5ebf
    Иван Королевсегодня, 15:00

    Я в последнее время в твиттере вижу много постов с откровенной порнографией и их не блокируют, а когда информация о России, так сразу блокировка.

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