Мосгорсуд заблокировал на Twitch трансляции матчей Английской Премьер-лиги

Решением Мосгорсуда на три года заблокирован показ футбольных матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ) на сайте twitch. tv, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

При этом компания Rambler Group добивалась блокировки всего сервиса и денежной компенсации за нарушения авторских и смежных прав в размере 180,3 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», Rambler Group подала в суд на американский стриминговый видеосервис Twitch, чтобы «пресечь распространение пиратских трансляций» матчей АПЛ. Компания насчитала 36 тысяч предполагаемых незаконных просмотров трансляций, за каждый из которых она потребовала компенсацию в 5 млн рублей.

В Twitch посчитали данные требования несправедливыми, поскольку сервис «только обеспечивает доступ к платформе», а контент размещают пользователи, пишет газета.

Отмечается, что решение о временной блокировке является досудебным, поскольку суд по иску ООО «Рамблер Интернет Холдинг» состоится 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Rambler Group заявила о нарушении якобы принадлежащих ей авторских прав на веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшими сотрудниками Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым, и привлекла к решению вопроса российские силовые структуры.

