найти ×
   
  • USD +0.21
    62.77
  • EUR +0.08
    69.94
СохранитьСохранено0
×

103660

Мосгорсуд заблокировал на Twitch трансляции матчей Английской Премьер-лиги

Small f1a6d446e0

Решением Мосгорсуда на три года заблокирован показ футбольных матчей Английской Премьер-лиги (АПЛ) на сайте twitch. tv, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

При этом компания Rambler Group добивалась блокировки всего сервиса и денежной компенсации за нарушения авторских и смежных прав в размере 180,3 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», Rambler Group подала в суд на американский стриминговый видеосервис Twitch, чтобы «пресечь распространение пиратских трансляций» матчей АПЛ. Компания насчитала 36 тысяч предполагаемых незаконных просмотров трансляций, за каждый из которых она потребовала компенсацию в 5 млн рублей.

В Twitch посчитали данные требования несправедливыми, поскольку сервис «только обеспечивает доступ к платформе», а контент размещают пользователи, пишет газета.

Отмечается, что решение о временной блокировке является досудебным, поскольку суд по иску ООО «Рамблер Интернет Холдинг» состоится 20 декабря.

Ранее сообщалось, что Rambler Group заявила о нарушении якобы принадлежащих ей авторских прав на веб-сервер Nginx, разработанный ее бывшими сотрудниками Игорем Сысоевым и Максимом Коноваловым, и привлекла к решению вопроса российские силовые структуры.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
5743639читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
16341031читать позжечитаю позже

главное


Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками

Невероятно харизматичное животное!

54131582читать позжечитаю позже

Общество
10+ дизайнеров, которые заслуживают бурных аплодисментов за свою работу13 декабря

Профессию они выбрали правильно.

132357796читать позжечитаю позже