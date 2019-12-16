В Эстонии раскритиковали Финляндию за бывшую продавщицу на посту премьера

Назначение бывшей продавщицы и помощницы в пекарне — 34-летней Санны Марин — на пост премьера Финляндии является «исторической местью красных белым». Этот факт свидетельствует о «конце истории», заявил министр внутренних дел Эстонии и председатель Консервативной народной партии (КНП) Март Хельме в эфире радиостанции TRE Raadio.

«Теперь мы в определенной мере на деле можем увидеть, как происходит историческая месть красных белым. То есть красные, которые еще в гражданскую войну в Финляндии в 1918 году хотели свергнуть Финляндскую республику, теперь дорвались до власти и отчаянно пытаются ликвидировать финское государство, сделать из Финляндии какую-то европейскую провинцию, которая хоть и будет еще называться Суоми или Finland, но на самом деле станет воплощением идеологической философии Фукуямы о конце истории», — цитирует ТАСС слова Хельме.

Глава МВД Эстонии процитировал слова, якобы сказанные Владимиром Лениным, о том, что «любая кухарка может стать министром».



«А вот тут мы как раз и видим, как продавщица поднялась до премьер-министра, а также как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди тоже выбились в члены правительства», — заявил политик.

Финский парламент 10 декабря проголосовал за назначение премьер-министром первого заместителя председателя правящей Социал-демократической партии (СДП) Санны Марин. Ее кандидатуру поддержали 99 депутатов из 200 при 70 голосах против. Состав правительства утвердил президент Финляндии Саули Ниинистс. В истории страны еще не было столь молодого премьера. Марин также моложе всех глав правительств современного мира.

Стоит отметить, что Ленин не говорил и не писал фразы, на которую сослался Хельме. В работе «Удержат ли большевики государственную власть?» он заявил следующее: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту».

Недавно в ответ на территориальные претензии Эстонии к России губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил эстонцам получить российские паспорта и переселиться в Печорский район.