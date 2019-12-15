Хоккейный матч Россия — Канада собрались провести на футбольном стадионе

Матч между хоккейными сборными России и Канады может пройти на футбольном стадионе.

Такой вариант рассматривает Федерация хоккея России (ФХР).

По словам первого вице-президента организации Романа Ротенберга, теоретически матчи российских команд с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на открытом воздухе возможны, однако при этом необходимо учитывать множество нюансов, включая финансовый фактор.

«Мы теоретически можем рассматривать матч Россия — Канада, как это было на Кубке Первого канала два года назад», — цитирует его ТАСС.

Ротенберг добавил, что при проведении подобных матчей следует учитывать экономический фактор. «Мы должны быть двигателями процесса, генерировать идеи, чтобы за нами шли», — сказал он после матча сборных России и Финляндии, который проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».

Как отмечает агентство, это был второй матч с участием российских хоккеистов на футбольном стадионе.

Во время игры болельщики устроили необычную акцию. Сборную России пришли поддержать «живые» картины из Русского музея. Зрителей поприветствовали ожившие работы Серова, Крамского, Кустодиева, Репина, Альтмана и других великих русских художников, сообщает ФАН.

Такая поддержка, видимо, помогла нашим спортсменам, и матч завершился со счетом 2:0 в пользу россиян.