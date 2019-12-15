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202373

«Сибирский пух» сгорел в Новосибирской области

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© МО РФ

© МО РФ

Крупный пожар уничтожил предприятие по переработке пуха в селе Довольное Новосибирской области. Сгорело новейшее оборудование и склад с продукцией. Люди не пострадали.

По данным МЧС, площадь пожара составила около 2100 квадратных метров. Рухнула крыша здания. Сейчас огонь удалось локализовать. С верхних этажей удалось спасти несколько работников предприятия, которые находились там до возгорания.

«Это производство по переработке пуха, одно из лучших в стране. Стояло дорогое, импортное китайское оборудование. Пух импортировался в шесть стран мира. Практически все выгорело, почти все оборудование погибло», — цитирует ТАСС слова главы Доволенского района Геннадия Калюжного.

Склад и оборудование по производству пуха принадлежали ООО «Сибирский Пух». Новое оборудование было установлено на линии по глубокой переработке сырья в 2017 и 2018 году. Пока причины пожара неизвестны.

За два дня до этого очень сильный пожар произошел на складах на юге Москвы.

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