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Педагога из Волгоградской области отстранили от работы за унижение ученика

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Появившаяся в соцсетях информация о том, что преподавательница русского языка школы № 2 в городе Палласовка Волгоградской области Гульнара Мунтаева обрезала 14-летнему ученику челку, стала поводом для служебной проверки.

На время ее проведения учительница отстранена от работы, сообщила РИА Новости директор школы Лидия Авдощенко.

По ее словам, волосы были подрезаны лишь сантиметра на полтора, их нашли в мусорном ведре. Авдощенко утверждает, что полностью обрезал челку восьмикласснику уже кто-то другой.

«Челка у него свисала прямо на нос… Она принимала у них зачет, он подошел к ней с тетрадкой, и она взяла так наискосочек на один-полтора сантиметра и срезала», — сказала собеседница агентства.

При этом действия учительницы директор все-таки осудила.

Авдощенко уточнила, что Мунтаева руководит классом, где учится этот подросток, и отметила, что в этом классе обучаются сложные с точки зрения успеваемости учащиеся. Директор также назвала Мунтаеву большим профессионалом, имеющим грамоты и награды, и заботящимся о своих учениках.

Школьника Авдощенко охарактеризовала как тихого и спокойного мальчика из многодетной семьи. Она также сообщила, что родители отказались от претензий в адрес Мунтаевой.

Ранее «Ридус» писал о том, что ученики школы № 1 города Камышина Волгоградской области записали на аудио, как завуч кричит на них и выдвигает целый список требований: в том числе запрещает поправлять волосы у зеркала, пользоваться телефонами даже на переменах, надевать цветные носки и обещает забирать у них кольца.

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