Россиянин без водительских прав сбил насмерть двух человек в Южной Корее
- 15 декабря 2019, 19:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В южнокорейском городе Мокпхо 26-летний гражданин России задавил двух дорожных рабочих, после чего скрылся с места ДТП.
Как сообщает MBC, у виновника аварии не было водительских прав.
По данным телеканала, россиянин решил объехать строительные заграждения и в итоге совершил наезд на двух человек, ремонтировавших пешеходный переход.
Пострадавших китайцев корейского происхождения доставили в больницу, где они и скончались.
Покинувший место ДТП россиянин сдался полиции спустя три часа. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 лет.
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