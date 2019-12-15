Россиянин без водительских прав сбил насмерть двух человек в Южной Корее

В южнокорейском городе Мокпхо 26-летний гражданин России задавил двух дорожных рабочих, после чего скрылся с места ДТП.

Как сообщает MBC, у виновника аварии не было водительских прав.

По данным телеканала, россиянин решил объехать строительные заграждения и в итоге совершил наезд на двух человек, ремонтировавших пешеходный переход.

Пострадавших китайцев корейского происхождения доставили в больницу, где они и скончались.

Покинувший место ДТП россиянин сдался полиции спустя три часа. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 лет.