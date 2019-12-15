Температурный рекорд в Москве может быть установлен 19 декабря

Самой высокой за всю историю метеонаблюдений может стать температура воздуха в столице 19 декабря.

Как сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, в четверг столбики термометров должны подняться до 3−8 градусов тепла.

«Вполне возможно, что будет превзойден рекорд, который до этого был за весь период наблюдений», — сказал собеседник агентства.

Вильфанд связал грядущее потепление со стыком барических образований — циклона с Запада и антициклона с Востока. «Зона конвергенции, сходимости потоков приводит к тому, что будут постоянно южные ветры», — пояснил метеоролог.

По его словам, в среду и четверг в Москве установится погода, характерная для третьей декады октября.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 16 декабря, днем в столице ожидается 1−3 градуса тепла, а во вторник и среду — 2−4 градуса тепла.

Ранее сообщалось, что в Москве и области на сутки продлили желтый уровень погодной опасности из-за снега и обледенения. Он будет действовать до 16 часов понедельника.