Французский биатлонист обвинил Фуркада в неспортивном поведении

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе пожаловался на неспортивное поведение своего партнера по сборной Мартена Фуркада.

Во время гонки преследования на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене Фуркад и Фийон Майе, шедшие на седьмом и восьмом местах соответственно, столкнулись на последнем повороте заключительного круга.

В результате Фийон Майе финишировал девятым, а Фуркад десятым.

«На последнем повороте я пошел по внутреннему радиусу, а Фуркад въехал в меня. В итоге мы оба упали», — цитирует Фийона Майе L’Equipe.

По мнению спортсмена, Фуркад повел себя неспортивно и должен объясниться. Фийон Майе утверждает, что не совершал ошибку.

В свою очередь Фуркад настаивает на том, что пострадали оба, поскольку глупо вошли в поворот. «Это было не то место, чтобы сокращать отставания», — приводит издание его слова.

Победителем состоявшейся 14 декабря гонки преследования стал норвежец Йоханнес Бе, а россиянин Александр Логинов занял второе место.