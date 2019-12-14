Мать объяснила, почему ее сын часами стоял коленями на гречке

Мать 8-летнего мальчика, которого заставляли часами стоять на коленях на гречневой крупе, объяснила такой необычный выбор наказания.

Алина Юмашева призналась, что такой способ показался ей и ее сожителю эффективным.

«Я проверила на себе, поставила эксперимент: постояла — мне было не больно. Поэтому и разрешила применить это наказание», — сказала она в беседе с kp.ru.

Как отмечает издание, женщина работает оператором на автозаправке. Замужем она никогда не была, а сына родила «для себя». Ребенка она воспитывала самостоятельно, пока не встретила программиста Сергея Казакова. Именно он выбрал в интернете подходящее наказание для мальчика.

Позже он заявлял, что применял его только один раз, однако, судя по записям с камеры наблюдения, с помощью которой он следил за ребенком, мальчика наказывали не менее шести раз.

По данным kp.ru, Юмашева находится под подпиской о невыезде, а Казаков помещен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Омске 35-летний местный житель Сергей Казаков пытал своего 8-летнего пасынка и снимал это на видео. Мужчина заставлял ребенка по девять часов стоять коленями на гречке, а также регулярно избивал ребенка. Таким способом ребенка наказывали за несвоевременное возвращение из школы домой.

При этом 27-летняя мать мальчика знала, о том, что ее сожитель издевается над сыном, но не вмешивалась и даже одобряла его действия.

Не выдержав пыток, ребенок сбежал из дома к соседям. В итоге же ему пришлось делать операцию по удалению вросшей в кожу гречки.