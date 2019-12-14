Укладка асфальта поверх снега в Стерлитамаке попала на видео

В Стерлитамаке рабочие укладывали свежий асфальт между сугробами в 12-градусный мороз, сообщает UFA1.RU.

Местный житель снял происходящее на видео.

«14 декабря. Температура на улице — минус 12 градусов. Город Стерлитамак», — комментирует он за кадром.

Как отмечает РЕН ТВ, укладка дорог в непогоду уже давно вызывает бурные дискуссии. По мнению экспертов, правила этого не запрещают, однако для того, чтобы класть асфальт в дождь или снег, следует соблюдать определенной технологии, которая считается достаточно затратной и трудоемкой. В противном случае качество таких дорог будет оставлять желать лучшего.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин опубликовал видео, в котором рабочие в Серове Свердловской области трамбуют асфальт при помощи собственного веса.