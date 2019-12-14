Запрет смартфонов в школах одобрили в Родительском комитете РФ

В Национальном родительском комитете России поддержали запрет на использование смартфонов в школах во время урока.

Ранее министр просвещения РФ Ольга Васильева сообщила, что уже в 10628 школах решили ограничить использование мобильных телефонов во время учебного процесса.

Педагогам также рекомендовано ввести ограничения в использовании средств связи в рабочее время.

Как отмечает ФАН, по результатам соцопросов выяснилось, что российские школьники согласны с подобными мерами и считают, что смартфоны действительно отвлекают от учебы. Родители разделяют их мнение, но больше всех поддержали инициативу учителя.

Запретить мобильные телефоны на уроках рекомендовали Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Министерство просвещения РФ, но учебным заведениям предоставили право сами решать, следовать ли этим рекомендациям.

«Стоит заметить, что смартфоны не запретили проносить в школу, а запретили пользоваться ими на уроках, — пояснила в беседе с изданием председатель национального родительского комитета России Ирина Волынец. — И, мне кажется, что эта цифра на самом деле выше, чем каждая четвертая школа».

Родительский комитет России также поддержал установку в школах специальных ящиков для хранения телефонов.

Ранее сообщалось, что Москва и Московская область станут первыми регионами, где испытают проект по установке ящиков для хранения сотовых телефонов в школах.

