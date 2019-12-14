Водитель автобуса заставил не оплатившую проезд школьницу просить милостыню

В Белгороде водитель автобуса заставил 15-летнюю девочку просить милостыню у пассажиров после того, как она не смогла оплатить проезд.

Как сообщает «Бел.Ру», школьница предприняла четыре попытки заплатить за проезд картой, однако терминал не сработал.

Когда водитель это увидел, он заглушил двигатель, закрыл двери и заставил ребенка попрошайничать, поскольку наличных у нее с собой не оказалось.

В итоге проезд оплатила одна из пассажирок, после чего водитель открыл двери автобуса, выпустил людей и поехал дальше. Девочка же пришла домой перепуганная и в слезах.

О случившемся изданию рассказала мать школьницы.

Как отмечает РЕН ТВ, проверкой инцидента сейчас занимаются автопарк и региональное управление СК.