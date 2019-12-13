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Мединского огорчил успех в России «дешевой шняги» из Голливуда

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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Министра культуры РФ Владимира Мединского не порадовали большие кассовые сборы голливудских фильмов в России.

При этом он пояснил, что не имеет в виду великое американское и европейское кино, которое без сомнения является «сложно достижимым образцом таланта».

«Но есть такая откровенная дешевая шняга, прямо стыдно бывает 10 минут на это потратить», — сказал Мединский в эфире радиостанции «Говорит Москва». Он выразил свое сожаление, что такие фильмы делают сборы в российском прокате в отличие от отечественных лент.

По мнению министра, у людей выработалась «привычка ходить на голливудское кино». «Надо переломить ситуацию», — призвал он.

Ранее сообщалось, что глава Минкульта заявил о возможном переносе иностранных кинопремьер в пользу российских в период новогодних каникул. По его мнению, это позволит привлечь больше зрителей к отечественным картинам.

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